NBA: Milwaukee erzwingt Spiel sieben

Los Angeles (SID) - Die Milwaukee Bucks haben in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA das Aus im Play-off-Viertelfinale vorerst vermieden und ein Entscheidungsspiel erzwungen. Gegen die Brooklyn Nets gewann Milwaukee mit 104:89 und glich in der Best-of-seven-Serie zum 3:3 aus. Spiel sieben findet am Samstag (Ortszeit) in Brooklyn statt. Bislang gab es in der Serie nur Heimsiege.