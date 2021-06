WWE SmackDown: Reigns vs. Mysterio im TV statt bei Hell in a Cell

Überraschende Planänderung von WWE vor der Großveranstaltung Hell in a Cell am Sonntag: Eines der größten angekündigten Matches wird aus dem Event herausgelöst - und stattdessen vorab im Free-TV übertragen.

Das Hell in a Cell Match zwischen Universal Champion Roman Reigns und Herausforderer Rey Mysterio wird in der Nacht zum Samstag bei Friday Night SmackDown steigen und damit dann auch für deutsche Zuschauer im TV statt im Livestream über das WWE Network zu sehen sein.

Rey Mysterio fordert Vorverlegung, Roman Reigns willigt ein

Die Vorverlegung wurde in der Nacht via Twitter eingeleitet, wo Mysterio den Wunsch bekundete, weil er nicht erwarten könne, Reigns in die Finger zu kriegen und sich für die Prügel-Attacken auf sich und Sohn Dominik zu rächen. Der "Head of the Table" willigte ein.