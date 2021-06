Hjulmand trotz Niederlage "stolz" auf sein Team

Der dänische Fußball-Nationaltrainer Kasper Hjulmand hat trotz der 1:2-Niederlage gegen Belgien sein Team in höchsten Tönen gelobt. "Ich kann nicht sagen, wie viel Stolz ich empfinde", sagte der 49-Jährige: "Sie haben so viel Qualität gezeigt, so ein unglaubliches Spiel gespielt. Sie haben das beste Team der Welt total dominiert. So viel Respekt."