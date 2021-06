Alexander Nübel oder Roman Bürki: Wen schnappt sich Monaco?

Die AS Monaco will sich auf der Torhüter-Position verstärken. Alexander Nübel ist ein Top-Kandidat, zumal ein anderer Verein aus dem Rennen ist. Roman Bürki ist auch im Blickfeld.

Wie SPORT1 -Chefreporter Florian Plettenberg in der neuen Folge seines Podcasts "Meine Bayern-Woche" wird in den kommenden zwei Wochen eine Zukunfts-Entscheidung bei Alexander Nübel erwartet.

Die 24 Jahre alte Nummer zwei des FC Bayern will sich zwei Jahre verleihen lassen, um Spielpraxis zu sammeln und möchte bis zum Trainingsstart der Bayern am 5. Juli bestenfalls schon bei seinem neuen Verein angeheuert haben.

Monaco will Nübel und Bürki

Nübel soll Nummer eins sein

