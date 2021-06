NBA: Milwaukee Bucks erzwingen entscheidendes Spiel gegen Brooklyn Nets

Bucks-Superstar Giannis Antetokounmpo steuerte 30 Punkte zum Sieg gegen die Nets in Spiel sechs bei © Imago

Die Milwaukee Bucks erzwingen in den NBA-Playoffs gegen das Super-Team Brooklyn Nets das entscheidende siebte Spiel. Es droht nun ein Drama.

Die Milwaukee Bucks haben das sechste Spiel in den NBA-Playoffs gegen die Brooklyn Nets mit 104:89 für sich entschieden und damit zum 3:3 ausgeglichen. Die Entscheidung fällt also im siebten Duell der Serie in der Nacht von Samstag auf Sonntag. (Alles zur NBA)