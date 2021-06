Dänemark: Christian Eriksen schrieb Nachricht nach Belgien-Spiel

Christian Eriksen soll nach der Niederlage gegen Belgien eine Nachricht an seine dänischen Mitspieler geschickt haben. Das verrät Martin Braithwaite.

Zum einen ging die Partie mit 1:2 verloren , was das baldige Turnier-Aus bedeuten könnte; zum anderen war es der erste Auftritt nach dem Drama um Christian Eriksen , der gegen Finnland kollabiert war und auf dem Rasen wiederbelebt werden musste.

Nach der Pleite gegen Belgien sorgte aber immerhin eine Nachricht für etwas Heiterkeit. So verriet Martin Braithwaite, dass Eriksen sich im Anschluss an das Spiel bei der Mannschaft gemeldet habe.

"Christian hat uns eine Nachricht in unsere WhatsApp-Gruppe geschrieben", erklärte der 30 Jahre alte Stürmer vom FC Barcelona auf der Pressekonferenz in Kopenhagen. "Ich habe es nur kurz gesehen, als ich in die Kabine kam – er schrieb, dass wir genial waren."