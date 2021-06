Nations League: Volleyballer verlieren erneut

Die deutschen Volleyballer haben beim Nations-League-Turnier erneut verloren. Das Team von Bundestrainer Andrea Giani kassierte am Freitag in der "Bubble" von Rimini beim 0:3 (22:25, 19:25, 20:25) gegen Weltmeister Polen die dritte Niederlage in Folge. Das Finalturnier ist für die deutsche Mannschaft längst in weite Ferne gerückt.