FC Bayern München: Co-Trainer Danny Röhl löst Vertrag auf

Flick und Röhl schätzen sich

Beide schätzen sich enorm. Flick sagte einmal: "Er ist für mich ein sehr wichtiger Mann an meiner Seite. Was die Spielphilosophie angeht, haben wir die gleiche Idee. Das ist wichtig." Folgt Röhl Flick nun zum DFB?

Röhl wird zu Flicks Schattenmann

Zunächst fungierte Röhl, der 2019 nach München kam, als Videoanalyst. Flick förderte Röhl, vertraute ihm unter anderem Teile der Trainingssteuerung an. Am Spieltag saß er mit Miroslav Klose auf der Tribüne und analysiert das Bayern-Spiel von oben. In den Halbzeiten flitzen beide in die Kabine und beratschlagen Flick.