Drei weitere Coronafälle bei Copa America

La Paz (SID) - Das Corona-Chaos bei der Copa America in Brasilien hält weiter an. Die bolivianische Fußball-Nationalmannschaft gab einen Tag vor ihrem zweiten Gruppenspiel gegen Chile zwei weitere Coronafälle bekannt, nachdem sich Anfang der Woche bereits drei Spieler sowie ein Mitglied der Delegation mit dem Virus infiziert hatten. Auch Gegner Chile vermeldete am Donnerstag einen Coronafall.