Motorsport: Porsche Carrera Cup in Monza live auf SPORT1

Der Porsche Carrera Cup macht halt in Monza. SPORT1 begleitet auch das zweite Rennen am Sonntag live im TV und im Stream.

Im Mittelpunkt steht dabei der Autodromo Nazionale di Monza, wo der Porsche Carrera Cup Deutschland im Rahmen der DTM auf der Traditionsstrecke in Norditalien seine vierte Saisonstation absolviert.

Duell zwischen Heinrich und ten Voorde geht in nächste Runde

Dabei steht für den Markenpokal ein schönes Jubiläum an, denn die Serie absolviert auf dem italienischen Traditionskurs das 350. Rennen. Darüber hinaus geht das Duell an der Spitze zwischen Laurin Heinrich und Larry ten Voorde in die nächste Runde.