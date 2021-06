NBA: Coach Rick Carlisle hört bei Dallas Mavericks auf - was denkt Doncic?

"Er war nicht nur ein großartiger Basketballtrainer, sondern auch ein Freund und Vertrauter. Rick hat uns geholfen, die O'Brien Trophy nach Dallas zu holen, und das sind Erinnerungen, die ich immer in Ehren halten werde. Ich möchte Rick für alles danken, was er dieser Franchise und dieser Stadt gegeben hat."

Carlisle feierte mit Nowitzki die Meisterschaft

Wie es mit dem 61-Jährigen weitergeht, ist nicht bekannt. Zur Ruhe setzen wird er sich aber mit Sicherheit nicht. So schrieb er in einer Nachricht an ESPN-Reporter Adrian Wojnarowski, dass er sich auf "das nächste Kapitel in seiner Karriere als Coach" freut.