Nationalmannschaft: Klostermann verletzt - muss Kimmich jetzt rechts bleiben?

DFB-Pressesprecher Jens Grittner: "Er ist in Behandlung und arbeitet individuell. Wir schauen von Tag zu Tag. Am Freitag gibt es den nächsten Check." Neben dem Leipzig-Profi fehlt Gladbach-Star Jonas Hofmann. Aufgrund seiner Knie-Probleme kann er noch nicht mit der Mannschaft trainieren.

Baku kann nicht nachnominiert werden

Warum wurde er Baku eigentlich nicht nominiert? U21-Co-Trainer Antonio di Salvo erklärt in der neuen Folge des SPORT1 Podcasts "Meine Bayern-Woche" (erscheint Freitag), dass Trainer Stefan Kuntz und er "relativ kurzfristig" erfuhren, dass Baku von Löw nicht nominiert wird: "Klar, Ridle hat mit seinen Leistungen in der Bundesliga viel Aufmerksamkeit erzeugt und er war schon zu Recht oben mit dabei. Am Ende ist es dann so, dass die A-Nationalmannschaft über extrem viele und viele gute Spieler verfügt."