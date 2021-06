Emotionale Dänen können auch "für Christian" nicht punkten - Belgien im Achtelfinale

Zwar brachte in der symbolbeladenen Begegnung der Leipziger Yussuf Poulsen (2.) die Gastgeber früh in Führung. Nach der Pause aber drehten der Dortmunder Thorgan Hazard (55.) im Comeback-Spiel seines Klubkollegen Axel Witsel sowie der ebenfalls erstmals bei der EM zum Einsatz gekommene Topstar Kevin De Bruyne (70.) die Begegnung zugunsten des Weltranglistenersten. Die größte Chance zum Ausgleich hatte Martin Braithwaite mit einem Lattentreffer (87.).

Fünf Tage nach Eriksens Zusammenbruch und anschließender Wiederbelebung im Auftaktspiel der Dänen an selber Stelle gegen Finnland (0:1) stand das Spiel unter den Augen von Dänemarks Kronprinz Fredrik und seiner Gattin Mary ganz im Zeichen des Rückhalts für den 29-Jährigen: Als die Mannschaft von Dänemarks Trainer Kasper Hjulmand zum Aufwärmprogramm ins Parken-Stadion zurückkehrte, erhoben sich alle 25.000 Zuschauer einschließlich der belgischen Anhänger. Bei der Eröffnungszeremonie vor den mit Aufmunterungsbannern für den Star von Inter Mailand behangenen Rängen war Dänemarks ansonsten neutrales Trikot auf dem Rasen mit Eriksens Rückennummer "10" gestaltet, und das belgische Team überreichte den Gastgebern nach dem Einlauf zu "You'll never walk alone" ein von allen Spielern signiertes Trikot mit dem Schriftzug "Gute Besserung".

Im Rennen um die womöglich noch zwei Achtelfinalplätze in der Gruppe B fällt die Entscheidung am Montag. Dänemark steht erneut in Kopenhagen gegen Russland unter Zugzwang, während Belgien in St. Petersburg gegen Finnland als Favorit gilt.