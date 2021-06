Weghorst wieder in der Startelf - de Ligt zurück

Weghorst stürmt wieder von Beginn an für Oranje © AFP/POOL/SID/PIROSCHKA VAN DE WOUW

Wout Weghorst hat sich in der EM-Elf der Niederlande festgespielt. Der Bundesliga-Stürmer vom VfL Wolfsburg darf nach seinem Treffer zum Auftakt gegen die Ukraine (3:2) auch am Abend gegen Österreich wieder beginnen. Anstoß in Amsterdam ist um 21.00 Uhr (ZDF und MagentaTV).