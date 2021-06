Kroatien mit neuer Ausrichtung gegen Tschechien - Lovren bereit

Vize-Weltmeister Kroatien will im zweiten EM-Gruppenspiel gegen Tschechien ein ganz anderes Gesicht zeigen. "Wir wollen offensiver agieren, direkter und mehr in die Tiefe spielen", kündigte Nationaltrainer Zlatko Dalic auf der Pressekonferenz vor der Partie am Freitag (18.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) in Glasgow an.