EM 2021: Kingsley Coman bei Frankreich wegen Geburt abgereist

Weil er bei der Geburt seines Kindes dabei sein will, verlässt Kingsley Coman die französische Nationalmannschaft. Er soll aber schon bald zurückkehren.

Der Flügelspieler des FC Bayern München reiste am Mittwochabend zunächst mit dem Team nach Budapest, wo Ungarn am Samstag bei der EM 2021 der nächste Gegner ist. Am Donnerstag verließ der 25-Jährige das Quartier seiner Mannschaft allerdings schon wieder. (EM 2021: Ungarn - Frankreich, Samstag 15 Uhr im LIVETICKER)