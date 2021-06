Standing Ovations für Eriksen beim Spiel Dänemark gegen Belgien

Bereits das dänische Trikot bei der Eröffnungszeremonie war mit Eriksens Namen und der Nummer zehn beflockt, vor dem Einlaufen lief der Song "You'll never walk alone". Der Mittelfeldspieler war in der ersten Begegnung gegen Finnland am vergangenen Samstag kurz vor der Pause kollabiert, Notärzte und Sanitäter retteten sein Leben. Dem 29-Jährigen wird in den kommenden Tagen ein Defibrillator implantiert, er liegt derzeit im Kopenhagener Rigshospitalet.