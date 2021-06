DBB: Voigtmann warnt Saibou vor Rückfall: "Dann bin ich raus"

Johannes Voigtmann bezieht in der Diskussion um DBB-Rückkehrer Joshikou Saibou Stellung. Der Moskau-Profi richtet auch einen Appell an den DBB.

Johannes Voigtmann hat "überrascht wie alle anderen auch" auf die Nominierung des umstrittenen Basketballprofis Joshiko Saibou für den Supercup in Hamburg reagiert und mit seinem Rückzug aus dem Nationalteam gedroht.

"Das muss hier und heute ein Ende haben", sagte der Center von ZSKA Moskau am Donnerstag: "Wenn nicht, kann ich es für mich nicht mehr vereinbaren, mit ihm auf dem Feld zu stehen."

Saibou hatte im Vorjahr mit Teilnahmen an Demos gegen die Anti-Coronamaßnahmen und kruden Thesen für Kopfschütteln gesorgt, nach seiner Berufung für das Turnier am Wochenende gab es reichlich Kritik. Voigtmann bezog in einem bemerkenswerten Monolog Stellung.