Matthäus erneuert Kritik an deutscher Taktik

Der deutsche Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat seine Kritik an der Taktik der DFB-Elf beim EM-Fehlstart gegen Frankreich (0:1) erneuert.

Der deutsche Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat seine Kritik an der Taktik der DFB-Elf beim EM-Fehlstart gegen Frankreich (0:1) erneuert. "Die Einstellung hat gestimmt, aber die Mannschaftsteile, die sind nicht gut aufeinander abgestimmt," sagte Matthäus vor dem zweiten Gruppenspiel am Samstag (18.00 Uhr/ARD und MagentaTV) in München gegen Portugal bei RTL/ntv.