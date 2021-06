EM 2021: Niederlande bezwingen Österreich - Achtelfinale fix

Während die Elftal mit sechs Punkten auf Rang eins der Gruppe C thront, steht Österreich mit drei Punkten auf Platz drei. Dazwischen rangiert die Ukraine, die auch drei Punkte aufzuweisen hat. (Ergebnisse und Spielplan der EM)

Die Tore für die Niederlande erzielten Memphis Depay per Elfmeter (11.) und Denzel Dumfries (67.). (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)

"Das Wichtigste sind die drei Punkte, aber wir wollen mehr", sagte Dumfries, der bereits in Spiel eins gegen die Ukraine getroffen hatte, beim ZDF .

Die Elftal hatte es zuletzt 2008 aus der EM-Vorrunde heraus geschafft, 2012 war sie als Vize-Weltmeister in der deutschen Gruppe gescheitert, 2016 wie bei der WM 2018 gar nicht qualifiziert.

Alaba verursacht Elfmeter

Die Niederlage der Österreicher, die vor dem letzten Gruppenspiel am Montag gegen die Ukraine weiter gute Chancen auf das Weiterkommen haben, leitete ausgerechnet Kapitän David Alaba ein.

In seinem 83. Länderspiel, mit dem er mit der Legende Herbert Prohaska gleichzog, verursachte der langjährige Bayern-Star schon früh einen Elfmeter.

Sein Foul gegen Dumfries an der Strafraumkante ahndete Schiedsrichter Orel Grinfeeld (Israel) aber erst nach Videobeweis. In 298 Bundesligaspielen hatte Alaba nie einen Elfmeter verursacht.

Trainer Franco Foda hatte den 28-Jährigen wie schon beim 3:1 gegen Nordmazedonien in der Innenverteidigung aufgestellt. Stürmer Marko Arnautovic war wegen Beleidigung eines Gegenspielers gesperrt.

Der Augsburger Michael Gregoritsch, gegen Nordmazedonien als Joker der Siegtorschütze, rückte in die erste Elf.

Weghorst wieder in der Startelf

In der Elftal festgespielt hat sich vorerst Wout Weghorst, der Bundesliga-Stürmer des VfL Wolfsburg stand erneut in der Startelf. Bondscoach Frank de Boer holte im Vergleich zum 3:2 gegen die Ukraine nur den zuvor angeschlagenen Matthijs de Ligt (Juventus Turin) zurück in die Verteidigung.