EM: Thomas Müller plant Doppel-Sieg und macht Deutschland Hoffnung

Müller und Bierhoff machen Hoffnung

"Die Auftaktniederlage ist vom Ergebnis her alles anderes als perfekt. Wir haben viel gegeben, aber vor allem in der Offensive war deutlich mehr drin”, sagt Müller vor dem zweiten Gruppenspiel gegen Portugal im Gespräch mit SPORT1 .

"Wir haben die Portugiesen gegen Ungarn gesehen”, sagte Müller über deren späten 3:0-Erfolg: "Sie haben sich ziemlich schwergetan. Deswegen sehe ich die Chance absolut gegeben, dass wir sowohl am Samstag gewinnen und auch gegen Ungarn." In diesem Fall wäre das Achtelfinale perfekt ( Die Stimmen zum Spiel ).

Sané oder Havertz: So könnte Löw das Offensiv-Dilemma lösen

Müller hat gute Erinnerungen an Portugal-Spiele

Übrigens: Nachdem Bierhoff am späten Dienstagabend in den Mannschaftsbus gestiegen war, um mit dem Team von München nach Herzogenaurach zu fahren, setzte er sich eine Lesebrille auf, knipste das Licht an und wälzte Statistiken. Vielleicht wird der Europameister von 1996 gelesen haben, dass die Voraussetzungen für einen Sieg gegen Portugal stimmen.