Erstes EM-Zwischenfazit: UEFA "alles in allem sehr zufrieden"

UEFA zeigt sich in einem Zwischenfazit zufrieden © FIRO/FIRO/SID

"Alles in allem sind wir sehr zufrieden", sagte Turnierdirektor Martin Kallen am Donnerstag: "Wir haben in allen elf Spielorten keine großen Probleme. Wir sind glücklich mit der Rückkehr der Zuschauer und wir haben einen guten Kontakt zu allen offiziellen Stellen."