Smash Bros: Kazuya aus Tekken wird neuer DLC-Charakter

Innerhalb der E3 fand am 15.06. eine Nintendo Direct statt, in welcher der Publisher über ihr kommendes Spiele-Line-Up gesprochen hatte. Den Auftakt der Video-Präsentation machte der Trailer für den nächsten DLC-Kämpfer für Super Smash Bros. Ultimate: Wieder handelt es sich um einen Gast-Charakter. Dieses mal Kazuya Mishima aus der Tekken-Reihe.

Wie üblich begann der entsprechende Trailer mit einer humorvoll inszenierten CGI-Sequenz, in der man den Tekken-Fighter dabei beobachten konnte, wie er unterschiedliche Nintendo-Charaktere in einen Vulkan wirft. Dies ist in den Tekken-Spielen ein Ritual, welches von der Mishima-Familie praktiziert wird.

Liebevolle Umsetzung

Super Smash Bros. Ultimate ist dafür bekannt, dass die Kämpfer des Spiels mit viel Liebe zum Detail umgesetzt werden. Und Kazuya scheint hier keine Ausnahme zu sein. Sein ausgedehntes Tekken-Move-Set wurde laut der kurzen Präsentation von Serien-Producer Masahiro Sakurai, akkurat verbaut. So konnte man einige ikonische Tekken-Angriffe, wie die Twin Pistons erspähen. In einem ausgedehnten Showcase am 28.06. bekommen Fans einen noch tieferen Einblick in das Gameplay von Kazuya.