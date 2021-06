Schumacher über Beinahe-Crash mit Masepin: "Hätte das vom Teamkollegen nicht erwartet"

"Er hat sich entschuldigt. Wir sind glaube ich okay", sagte der 22-Jährige am Rande des Großen Preises von Frankreich in Le Castellet (Sonntag, 15.00 Uhr) in einer virtuellen Runde mit deutschsprachigen Medien, fügte aber an: "Ich hätte das vom Teamkollegen nicht erwartet, ich hätte das wohl nicht gemacht."