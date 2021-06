Delta Project: Fabian gründet eigenes Rainbow Six Team

Nur wenige Minuten nachdem Rainbow Six: Siege Veteran Fabian Hällsten seinen Abgang von seinem Ex-Team Vitality bekanntgab, präsentierte er seine neue Mannschaft.

Was von der französischen Organisation Team Vitality als unbesiegbares Superteam zusammengesetzt wurde, fiel auf die Nase. Fabian und seine Kameraden blieben weit hinter den Erwartungen von Management und Fans zurück, der Abschied von Vitality war nur eine Frage der Zeit. Dieser ist nun gekommen, scheint dem ehemaligen Weltmeister allerdings nicht schwergefallen zu sein, kündigte er trocken noch in derselben Nachricht seine Zukunftspläne an.