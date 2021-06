EM 2021, Nationalmannschaft: Wann lässt Joachim Löw Leon Goretzka spielen?

Wenn Leon Goretzka auf dem Platz steht, lässt er meist nichts anbrennen. Passend dazu cremte sich der Mittelfeldspieler vor dem Trainingsbeginn am Donnerstagmorgen mit hohem Lichtschutzfaktor ein. Denn die Sonne in Herzogenaurach knallte ihm und den anderen DFB-Stars voll ins Gesicht.

Trotz des tollen Wetters hatte Goretzka wenig zu lachen. Der 26 Jahre alte Mittelfeldspieler wirkte im Vergleich zu vielen seiner Mitspieler ernst und in sich gekehrt.

Es schien, als sei der Bayern-Star bereits voll im Tunnel und in Gedanken beim zweiten Gruppenspiel gegen Portugal (LIVETICKER: Portugal - Deutschland bei der EM 2021 am Samstag ab 18 Uhr). Der Grund ist einfach: Nach SPORT1-Informationen hat er in den vergangenen Tagen Zusatzschichten geschoben und ist endlich einsatzbereit!