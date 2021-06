Motorsport-Action: DTM Trophy live auf SPORT1

Es geht los in der DTM Trophy! SPORT1 begleitet die Auftaktrennen am Wochenende live im TV und im Stream.

Große Bühne für ambitionierte Talente und GT-Sportwagen in der DTM Trophy

Ein Fahrer, ein Rennwagen – so sorgt die DTM Trophy für reinrassigen Motorsport mit packenden Rennszenen. In der Premierensaison nahmen 26 Fahrer aus elf Nationen mit Fahrzeugen von sechs Sportwagen-Herstellern teil. Den ersten Gesamtsieg holte der 23-jährige Tim Heinemann (Fichtenberg), der in dieser Saison im Aston Martin Vantage von PROsport Racing seinen Titel verteidigen will.