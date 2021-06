Rafael Nadal sagt Wimbledon und Olympia ab - Tennis-Superstar pausiert lange

Nadal: "Ziel ist, meine Karriere zu verlängern"

Nadal bedauert Verzicht auf Olympia sehr

Diesmal hat es nicht sollen sein! Nach über vier Stunden Spielzeit unterliegt Rafael Nadal in einem epischen Duell im Halbfinale der French Open dem Serben Novak Djokovic. Trotzdem hat er gezeigt, dass er mit 35 Jahren immer noch zu absolutem Toptennis in der Lage ist. SPORT1 zeigt die Bilder seiner unglaublich erfolgreichen Karriere © Imago

Im Jahr 2003 macht der 16-jährige Spanier die Tenniswelt auf sich aufmerksam. Der Linkshänder qualifiziert sich erstmals für ein Turnier der Masters Series. In Monte Carlo sorgt der Youngster mit Siegen gegen Karol Kucera und Albert Costa für erste Achtungserfolge © imago

Im selben Jahr erreicht Nadal im Alter von 17 Jahren in Wimbledon die dritte Runde. Seit Boris Becker ist der Mallorquiner damit der jüngste Spieler, der es bis dorthin schafft © imago

Bei den Australian Open 2004 sorgt Nadal mit einem spektakulären Fünf-Satz-Match gegen den damaligen Weltranglisten-11. Lleyton Hewitt für Aufsehen. Am Ende muss sich "Rafa" dem Australier aber geschlagen geben und scheidet in Runde drei aus © imago

Im selben Jahr gehört Nadal (4. v. l.) zum Davis-Cup-Team Spaniens, das im Finale gegen die USA triumphiert. Der Linkshänder steuert gegen Andy Roddick einen Vier-Satz-Sieg zum Erfolg bei © imago

Das Jahr 2005 bringt Nadal mit elf Turniersiegen den endgültigen Durchbruch. Auch das Medieninteresse am jungen Spanier wächst unentwegt © imago

Damit hat sich Nadal, der bis 2017 von seinem Onkel Toni trainiert wird, auch das ein oder andere Gläschen Wein verdient © imago

Vor den China Open posiert Nadal mit seinen Landsmännern Carlos Moya (l.) und Juan Carlos Ferrero (M.) stilecht in einem Kimono © imago

Standesgemäß begießt Nadal seinen Turniersieg in Madrid 2005 mit einer Flasche Champagner. Nach einem hochdramatischen Spiel triumphiert Nadal in fünf Sätzen gegen den Kroaten Ivan Ljubicic © imago

Paris - für Nadal ein gutes Pflaster: Im Alter von 19 Jahren und zwei Tagen gewinnt "Rafa" 2005 seinen ersten Titel bei den French Open und wird zum jüngsten Grand-Slam-Sieger seit Pete Sampras (1990) © imago

Ein Jahr später verteidigt "Rafa" seinen Titel in Roland Garros. Dem Weltranglisten-Ersten Roger Federer bleibt nur das Nachsehen. Das Duell Nadal - Federer entwickelt sich im Laufe der Jahre zu einem legendären Zweikampf © imago

In Wimbledon wenige Wochen später dreht sich das Blatt. Diesmal ist der Schweizer der strahlende Sieger © Getty Images

Auf Tuchfühlung mit den Königlichen: Nadal lernt die Stars seines Lieblingklubs Real Madrid kennen © imago

Unverkennbar: Der spanische Tennis-Star wird auf einer Torte portraitiert © imago

Bei den US Open läuft es für den Sandplatzkönig zunächst nicht so recht. 2007 scheidet er bereits im Achtelfinale gegen Landsmann David Ferrer aus © imago

Im Jahr 2008 gewinnt der Spanier erstmals in Wimbledon. Er besiegt den "Rasenkönig" Federer mit 6:4, 6:4, 6:7, 6:7 und 9:7 im Finale. Es ist das längste Endspiel im Herren-Einzel in der über 130-jährigen Geschichte des Turniers © imago

Auf Abwegen: Rafael Nadal versucht sich 2008 bei den Castellon Masters auch im Golf. Im Tennis löst er im August Dauerrivale Federer an der Spitze der Weltrangliste ab © imago

Ein weiteres Highlight seiner Karriere: Bei den Olympischen Spielen in Peking 2008 gewinnt der Mallorquiner die Goldmedaille © Getty Images

Im Jahr darauf gelingt dem Superstar der erste Triumph in Melbourne bei den Australian Open. Nicht nur durch seinen Erfolg, sondern auch mit seiner freundlichen, authentischen Art ist er im Fokus der Medien - und der Fans © Getty Images

2010 ist es dann soweit: Nadal gewinnt erstmals die US Open. Mit 24 Jahren ist er der jüngste Spieler aller Zeiten, der Triumphe bei allen vier Grand-Slams auf dem Konto hat © Getty Images

Im Davis Cup macht er mit einem Sieg gegen Juan Martin del Potro den zweiten Sieg Spaniens nach 2004 perfekt © Getty Images

Auf der ATP-Tour muss der Linkshänder gegen Novak Djokovic allerdings gleich fünf Endspielniederlagen in einem Jahr einstecken, unter anderem auch bei den US Open © Getty Images

Wenige Monate später tragen sich die beiden Dauerrivalen in die Geschichtsbücher ein. Im Finale der Australian Open liefern sich Nadal und Djokovic eine Tennis-Schlacht über 353 Minuten und bestreiten damit das längste Grand-Slam-Finale der Geschichte. Der Sieg geht mit 5:7, 6:4 6:2, 6:7 (5:7), 7:5 an den Djoker © Getty Images

Doch mit seinem kraftvollen, laufintensiven Spiel, das ihm den Spitznamen Stier von Manacor einbringt, bleibt Nadal nicht von Verletzungen verschont. Wegen Kniebeschwerden muss Nadal dann sogar auf die zweite Saisonhälfte 2012 verzichten © Getty Images

Doch der Spanier ist und bleibt ein Kämpfer. Nach monatelanger Verletzungspause kommt er zurück auf die Tour - und das beinahe stärker denn je. Bei acht Turnier-Teilnahmen kommt er achtmal ins Finale und gewinnt sechs davon (hier: Indian Wells) © Getty Images

Bei den French Open, dem neunten Turnier 2013, setzt er sich nach einem hart umkämpften Halbfinale gegen Djokovic im Endspiel locker gegen David Ferrer durch - und geht erst einmal zu Boden. Bei der Siegerehrung verdrückt Nadal dann sogar ein paar Tränen © Getty Images

"Das ist ein besonderer Tag für mich. Ich danke allen, die mich in dieser schweren Zeit unterstützt haben. Das waren harte Tage für mich. Ich habe noch nicht einmal davon geträumt, hier achtmal zu gewinnen", sagt ein sichtlich bewegter Nadal © Getty Images

Mit dem Sieg in Roland Garros 2013 schreibt Nadal Geschichte. Er ist der erste Tennisspieler der Welt, der bei ein und demselben Grand-Slam-Turnier acht Mal gewinnt. Wenige Wochen später in Wimbledon verliert Nadal erstmals bei einem Grand Slam in Runde eins, der Belgier Steve Darcis siegt in drei Sätzen und sorgt für eine Sensation © Getty Images

Doch der Spanier erholt sich schnell, bei den US Open erreicht er mit nur einem Satzverlust das Endspiel. Im Finale bezwingt er Djokovic mit 6:2, 3:6, 6:4 und 6:1 und holt sich seinen zweiten Titel in Flushing Meadows. Im Oktober erobert er auch wieder die Führung in der Weltrangliste zurück © Getty Images

Das Jahr 2014 beginnt mit einer Enttäuschung für Nadal: Bei den Australian Open unterliegt er leicht angeschlagen im Finale Stan Wawrinka in vier Sätzen - zuvor hatte er den Schweizer in allen zwölf Aufeinandertreffen besiegen können © Getty Images

Doch der Matador meldet sich zurück: Nach vier Pleiten in Folge gegen Rivale Djokovic gelingt ihm wieder ein Sieg - ausgerechnet im Finale seines Lieblingsturniers in Roland Garros. Durch seinen 14. Grand-Slam-Titel zieht er mit Pete Sampras gleich, seine neun Erfolge in Paris sind sowieso Rekord. Die beeindruckende Bilanz dort: 66:1 Siege © Getty Images

Anschließend stoppen Nadal eine Handgelenksverletzung und eine Blinddarmentzündung. Der Spanier scheitert im Achtelfinale von Wimbledon und muss die US Open absagen. Im November lässt er sich den Blinddarm entfernen © Getty Images

Es folgt die vielleicht schwierigste Phase in Nadals Karriere: Bei den French Open 2015 kommt es schon im Viertelfinale zum Duell mit Djokovic. Der Serbe gewinnt glatt in drei Sätzen und fügt Nadal die erste Niederlage bei seinem Lieblingsturnier nach 39 Siegen in Folge zu © Getty Images

Nach dem Zweitrundenaus in Wimbledon verspielt Nadal bei den US Open erstmals in seiner Karriere eine Zwei-Satz-Führung - die Folge: Aus in der dritten Runde gegen Fabio Fognini. Erstmals seit zehn Jahren gewinnt Nadal keinen einzigen Grand Slam, am Ende der Saison 2015 ist er nur noch Weltranglisten-Fünfter © Getty Images

Nach einem frühen Aus bei den Australian Open 2016 muss er sein Drittrundenmatch bei den French Open wegen einer Handgelenkverletzung absagen - die Blessur verhindert auch seine Teilnahme in Wimbledon © Getty Images

Erst bei Olympia in Rio gibt er sein Comeback. Dort erlebt Nadal Licht und Schatten: Im Einzel wird er undankbarer Vierter, dafür gewinnt er im Doppel mit Marc López die Goldmedaille. Nach einem frühen Aus bei den US Open beendet der Mallorquiner wegen gesundheitlicher Probleme vorzeitig die Saison © Getty Images

Auch außerhalb des Platzes muss sich Nadal mit Problemen herumschlagen: Die ehemalige französische Sportministerin Roseyln Bachelot wirft ihm im März 2016 Doping vor, Nadal reicht dagegen Klage ein. Im November 2017 wird Bachelot wegen Diffamierung schuldig gesprochen und muss 10.000 Euro Schadenersatz zahlen © Getty Images

Die Saison 2017 beginnt mit drei Niederlagen gegen den alten Rivalen Roger Federer, darunter auch in einem Fünf-Satz-Drama bei den Australian Open. Die Sandplatzsaison dominiert Nadal dann und gewinnt nacheinander in Monte Carlo, Barcelona und Madrid © Getty Images

Back on top! Nadal dominiert die French Open wie selten zuvor und holt ohne einen einzigen Satzverlust im gesamten Turnier seinen zehnten Titel! Als erster Spieler überhaupt gewinnt er ein einziges Grand-Slam-Turnier zehnmal, die sogenannte "Decima". Im Finale ist Wawrinka lediglich ein Sparringspartner © Getty Images

Auf dem "Heiligen Rasen" von Wimbledon bleibt Nadal jedoch bei zwei Titeln stehen. Im Achtelfinale liefert er sich gegen den Luxemburger Gilles Müller eine epische Schlacht und unterliegt nach 4:48 Stunden mit 3:6, 4:6, 6:3, 6:4 und 13:15 © Getty Images

Im August kehrt Nadal an die Spitze der Weltrangliste zurück, auch bei den US Open hat er Grund zum Jubeln: Finalgegner Kevin Anderson hat beim 3:6, 3:6 und 4:6 keine Chance, der dritte Titel in Flushing Meadows für Nadal! © Getty Images

Zudem feiert er mit seinem großen Rivalen Federer einen Titel, den erstmals in Prag ausgetragenen Laver Cup. Den entscheidenden Punkt für Team Europa holt übrigens Alexander Zverev © Getty Images

Besonderes Aufsehen erregt aber das Doppel von "Fedal". Die beiden Rivalen spielen im Rahmen des Laver Cup erstmals zusammen Doppel... © Getty Images

...und siegen. Zum Abschluss der Saison muss Nadal wegen wiederkehrender Probleme im rechten Knie aber kürzer treten und beendet die Saison nach dem ersten Spiel bei den ATP Finals © Getty Images

Nadal verzichtet anschließend auf jegliche Vorbereitungsturniere vor den Australian Open 2018. In Melbourne muss er dann seinen körperlichen Problemen Tribut zollen und gibt im Viertelfinale gegen Marin Cilic im fünften Satz auf. Einige Wochen später muss er auch Federer in der Weltrangliste an sich vorbeiziehen lassen © Getty Images

Da der Schweizer die Sandplatzsaison auslässt, erklimmt Nadal kampflos wieder Platz 1 in der Rangliste. Nie zuvor dominierte ein Spieler auf einem Belag in einer Art und Weise wie Nadal: Bis zum Masters in Madrid gewinnt er 50 Gewinnsätze in Folge auf Sand - damit verdrängt er John McEnroe, der 1984 49 Sätze in Folge auf Teppich für sich entscheiden konnte © Getty Images

Unter diesen Voraussetzungen ist sein Triumph bei den French Open keine Überraschung - im Finale schlägt er ausgerechnet Dominic Thiem, der einige Wochen zuvor seine Rekordserie auf Sand beendet hatte. Als erster Spieler gewinnt Nadal in zwölf verschiedenen Saisons einen Grand Slam, insgesamt holt er seinen 17. Titel bei einem der vier großen Turniere © Getty Images

In den zwei weiteren Grand Slams des Jahres scheitert Nadal im Halbfinale - nachdem er zuvor 16 Semifinals in Folge bei Grand-Slam-Turnieren gewonnen hatte. In Wimbledon muss er sich in einem wahren Drama im fünften Satz mit 8:10 Djokovic beugen, bei den US Open gibt er gegen Juan Martín del Potro verletzungsbedingt auf © Getty Images

Auch mit 32 Jahren gibt es für Nadal noch etwas nie dagewesenes: Erstmals muss er sich in einem Grand-Slam-Finale in drei Sätzen geschlagen geben, bei den Australian Open 2019 erteilt ihm Djokovic eine Lehrstunde und siegt 6:3, 6:2 und 6:3 © Getty Images

Im Finale von Rom revanchiert er sich und bezwingt Djokovic in drei Sätzen. Durch den Erfolg gewinnt er in 16 Saisons nacheinander mindestens ein Turnier - ein Rekord in der Open Era, den zuvor Roger Federer hielt. Insgesamt gewann Nadal Stand jetzt 84 Einzel-Titel © Getty Images

Bei den French Open 2019 beweist er einmal mehr, dass er auf Sand der beste Spieler der Welt ist. Nach einer Gala gegen Federer im Halbfinale ist erneut Thiem sein Gegner im Finale. Nadal gibt einen Satz ab, sichert sich aber mit einer erneuten Weltklasse-Leistung den zwölften Titel in Roland Garros © Getty Images

In Wimbledon kommt es erstmals seit 2008 wieder zu einem Aufeinandertreffen mit Federer. In einem hochklassige Halbfinale unterliegt Nadal knapp in vier Sätzen, der Schweizer muss sich im Endspiel dann Djokovic geschlagen geben © Getty Images

Bei den US Open profitiert Nadal vom frühen Ausscheiden Federers und Djokovics. Im Finale gegen Medvedev muss der Spanier über fünf Sätze und fast fünf Stunden Spielzeit gehen, setzt sich aber durch und holt seinen 19. Grand-Slam-Titel - nur noch einer fehlt ihm damals bis zum Rekord von Federer © Getty Images

Nach seinem vierten Tiumph in Flushing Meadows wird vor der Pokalübergabe im Stadion ein Video gezeigt, das Nadal bei jedem seiner Grand-Slam-Triumphe zeigt. Der Spanier ist emotional überwältigt, kann seine Tränen nicht mehr zurückhalten und weint hemmungslos © Getty Images

Die Turniere nach den US Open entwickeln sich zu einem Rennen um die Weltranglistenspitze mit Novak Djokovic. Zwar wird der Spanier von zahlreichen Verletzungen geplagt, kann am 4. November 2019 jedoch wieder auf die Nummer eins springen. Zum insgesamt fünften Mal beendet er das Jahr an der Spitze © Imago

Zum Saionsauftakt kommt es beim ATP Cup im Finale zum Aufeinandertreffen Spanien und Serbien. Nadal unterliegt gegen Djokovic in zwei Sätzen und Spanien verliert 1:2. Bei den Australian Open scheidet er im Viertelfinale gegen Dominic Thiem aus © Imago

Bei den auf Oktober verschobenen French Open 2020 zeigt sich Nadal wieder in Bestform und holt sich seinen 13. Titel in Paris. Der Drei-Satz-Erfolg gegen Djokovic im Finale ist gleichzeitig auch sein 20. Grand-Slam-Titel, wodurch er mit Roger Federer gleichzieht. Der Auftaktsieg gegen Feliciano López ist gleichzeitig sein 1000. Sieg auf der Tour - als vierter Spieler durchbricht er diese Schallmauer © Imago