Erling Haaland vom BVB erklärt Faszination für die Champions League

Er habe diverse Schritte nach vorne gemacht, erklärte Haaland: "Ich bin aus meiner Komfortzone herausgekommen und habe mich sogar noch mehr weiterentwickelt. Ich will mich in allem, was ich mache, herausfordern."

"Mein Traum ist es, in der Champions League zu spielen und zu treffen. Das ist der Ort, wo die besten Spieler sind und wo sie hingehören." In 41 Pflichtspielen erzielte Haaland in der abgelaufenen Saison 41 Treffer. Eine gigantische Quote, mit der er aber nicht zufrieden ist. "Ich habe in der letzten Saison 44 Tore (in insgesamt 40 Spielen für RB Salzburg und den BVB, Anm. d. Red.) geschossen, also liege ich unter dem Schnitt", sagte er mit einem Schmunzeln.