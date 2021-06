Kjaer: Für Eriksen zu spielen "ist die größte Motivation"

Dänemarks Kapitän Simon Kjaer hat vor der Partie gegen Belgien nochmals bekräftigt, dass die Mannschaft nun für ihren kollabierten Mittelfeldspieler Christian Eriksen spielen will. "Wir werden das Spielfeld gegen Belgien mit Christian in unseren Herzen und Gedanken betreten", schrieb der 32-Jährige in einer emotionalen Botschaft in den sozialen Netzwerken.