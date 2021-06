Freitag begrüßt Hörmann-Abschied: "Überfällig"

"Das war überfällig", sagte die Vorsitzende im Sportausschuss des Bundestages dem SID am Donnerstag, "weil aus meiner Sicht der mittlerweile täglich zunehmende Vertrauensverlust in die Art und Weise, wie Herr Hörmann seine Amtsführung verstanden hat, mit Händen greifbar war."

Hörmann hatte in der Briefaffäre um seine Person am Mittwochabend die Konsequenzen gezogen und mitgeteilt, dass er bei den Neuwahlen des Präsidiums durch die Mitgliederversammlung nicht mehr zur Verfügung stehe. Ihm waren in dem anonymen Schreiben mangelnde Führungsqualitäten ("Kultur der Angst") vorgeworfen worden.