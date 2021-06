Rückkehr perfekt: "Superman" Buffon unterschreibt in Parma

Die Rückkehr von Star-Torwart Gianluigi Buffon nach Parma ist perfekt. Der 43-Jährige unterschrieb bei dem italienischen Zweitligisten, bei dem er vor 26 Jahren seine Spielerkarriere begonnen hatte, einen Vertrag über zwei Jahre. Das gab Parma Calcio am Donnerstag bekannt.

"Superman returns", schrieb der Klub auf seiner Webseite und veröffentlichte ein entprechendes Video. Darin betritt Buffon das Stadion Tardini und öffnet eine in der Erde vergrabene Schachtel, in dem das Parma-Trikot und ein Superman-Outfit liegen. "Ich bin zurück", kündigte der Torwart an.