NBA 2K21 MyTeam: Neues Idols Series III Packs veröffentlicht

Die achte Saison des NBA 2K21 MyTeam-Modus ist in vollem Gange. Mit dem neusten Idols-Pack kommen sechs neue Spielerkarten in die aktuelle Basketballsimulation.

Noch 30 Tage bleiben den MyTeam-Spielern um auf der Jagd nach dem 99er Invincible Luka Doncic den Season-Pass der achten Saison durchzugrinden. Am besten geht dies nach wie vor durch das erfüllen von Agendas, die jede neue Spielerkarte mit in den beliebten Modus der Basketballsimulation bringt. Mit dem neusten IDOLS Series III Pack kommen nun wieder sechs neue Spieler in das Game, bei dem jeder seine ganz eigene Agenda inklusive ergrindbaren XP mitbringt.