Sergio Ramos kündigt Rückkehr zu Real Madrid an Ramos weint bei Abschied bitterlich

Ramos-Abgang bei Real besiegelt

Sergio Ramos verlässt Real Madrid in diesem Sommer. Der langjährige Kapitän bricht auf seiner Abschieds-Pressekonferenz in Tränen aus und kündigt eine Rückkehr an.

Ramos äußerte sich nun auf einer Pressekonferenz mit Real-Präsident Florentino Pérez. "Es ist der Moment gekommen, einer der schwersten in meinem Leben. Man ist nie bereit, um sich von Real Madrid zu verabschieden. Es ist aber der Moment gekommen, mich von Real Madrid zu verabschieden", erklärte der 35-Jährige und brach anschließend in Tränen aus.

Ramos: Früher oder später werde ich zurückkehren

Ramos fügte emotional ergriffen hinzu: "Ich will in erster Linie meiner Familie danken, auch meinem Klub und dir, Präsident, all meinen Trainern und Mitspielern, ohne die nichts möglich gewesen wäre. Allen Mitarbeitern des Klubs, die ich hier sehe und es jetzt unmöglich ist, nicht emotional zu werden, weil es viele gemeinsame Jahre hier waren. Und wie könnte ich den Fans nicht danken?"

Er hätte ich gerne im Santiago Bernabéu verabschiedet, "aber es hat nicht sollen sein. Danke an Real Madrid, ich werde euch immer im Herzen haben."

Für den Welt- und Europameisters sowie mehrmaligen Champions-League-Sieger endet "eine wunderbare und einzigartige Etappe in meinem Leben". Nichts werde so sein, "wie ich es hier erlebt habe. Vielen Dank für alles. Es ist kein Tschüss, sondern ein Auf Wiedersehen, denn früher oder später werde ich zurückkehren."

Ramos mit Kritik an Vereinsspitze

Gehen wollte er noch nicht, auch das machte Ramos klar - und äußerte sich durchaus kritisch zur Vereinsspitze um Pérez und Manager Jose Angel Sanchez. Im Zentrum seiner Kritik standen die Vertragsgespräche. Er habe, sagte Ramos, eigentlich für weitere zwei Jahre verlängern wollen, letztlich aber einem neuen Einjahresvertrag zugestimmt. Diesen habe ihm Real dann aber verweigert.

"Ich habe dem Angebot zugesagt, dann wurde mir mitgeteilt, dass die Frist abgelaufen ist", berichtete Ramos. Er habe jedoch nichts von einer Frist gewusst und sei "sehr überrascht" gewesen: "Ich wollte Real Madrid nie verlassen." Geld habe keine Rolle gespielt.

Sportliche Zukunft offen

Pérez hatte zuvor betont, dass es schwer werden würde, bei Real Madrid das zu erreichen, was der Verteidiger erreicht hat. "Lieber Sergio, für die Madridistas wirst du immer der Mann von La Décima sein. Wir danken dir, die Legende des Klubs noch größer gemacht zu haben. Du warst für mich in all der Zeit jemand Besonderes für mich. Ich wünsche dir vor allem, dass du glücklich bist – wo auch immer du sein wirst. Eine Legende wie du wirst immer ein großartiger Botschafter für Real Madrid sein", sagte Pérez.

