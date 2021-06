EM 2021: Gareth Bale spielt um seine Zukunft

Bahnt sich da etwa das nächste walisische EM-Märchen an? Fest steht: Die Chancen auf das Weiterkommen in Gruppe A sind nach dem 2:0-Erfolg gegen die Türken enorm gewachsen.

Mit vier Zählern liegt Wales nur hinter den starken Italienern, die am heutigen Abend der letzte Gruppengegner sind ( EM 2021: Italien - Wales ab 18 Uhr im LIVETICKER ).

Verstecken braucht sich der EM-Halbfinalist von 2016 da also mit Sicherheit nicht. Angeführt wird das Team einmal mehr von Superstar Gareth Bale, der nach schwierigen Jahren bei Real Madrid und Tottenham nun eindrucksvoll beweist, was noch in ihm steckt. (NEWS: Alles zur EM)