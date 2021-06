Ibrahim Afellay über Barca-Star Lionel Messi, der sich oft übergeben hat

Afellay: "Ich glaube, das sagt viel aus"

Beim TV-Sender NOS sagte der einstige Spieler des FC Barcelona, der Messi mehrere Jahre als Teamkollege erleben durfte: "Dieser Mann hat im Leben alles erreicht, was man erreichen kann. Ich glaube, einen Spieler wie ihn wird es nie mehr geben. Wenn jemand wie er, der sich niemandem mehr beweisen muss, den Druck immer noch so fühlt ... ich glaube, das sagt viel aus."

Er selbst habe an Spieltagen vor allem mit dem Essen Probleme gehabt. Er habe sich regelrecht zur Nahrungsaufnahme zwingen müssen. Andere Spieler seien in der Kabine, entgegen ihrem Naturell, vor Spielen sehr still geworden. "Man fragt sich: Ist in ihren Familien jemand gestorben oder so? Man hat von ihnen nichts mehr gehört."