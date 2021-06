Komplett-Umbau! OG Esports baut Valorant-Team um

OG Esports ist eine der größten und bekanntesten Organisationen im eSports-Zirkus. Gemessen an gewonnen Preisgeldern (Stand April 2021) ist die 2015 in Europa gegründete Orga die zweiterfolgreichste in der gesamten eSports-Historie. Sowohl in Counter Strike: Global Offensive als auch bei Dota 2 gehören die OG-Teams meist dem erweiterten Favoritenkreis an.