Trainer Gattuso verlässt Florenz nach nur drei Wochen

Der neue Trainer Gennaro Gattuso verlässt noch vor dem eigentlichen Amtsantritt den italienischen Fußball-Erstligisten AC Florenz schon wieder. Das gab der Klub um den ehemaligen Bayern-Star Franck Ribery in einer knappen Mitteilung bekannt. Gattuso war erst am 25. Mai vorgestellt worden, sein Vertrag hätte am 1. Juli begonnen.