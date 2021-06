Seifert geht von Zuschauer-Rückkehr zum Saisonstart aus

Seifert: "Einschränkungen schrittweise zurückzunehmen"

Die neue Saison der Bundesliga beginnt am 13. August, die 2. Liga startet schon am 23. Juli. Bei der derzeit laufenden EM dürfen bereits wieder Fans in die Arenen, in München sind beispielsweise 14.500 Zuschauer erlaubt. Dies entspricht einer Auslastung von rund 20 Prozent.