DFB-Ethiker: Knobloch erhebt nach Rücktritt schwere Vorwürfe gegen Koch und Osnabrügge

Nach seinem Rücktritt aus der Ethikkommission des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Bernd Knobloch die Verbandsspitze scharf angegriffen. In seiner Rücktritts-Mail, aus der die Süddeutsche Zeitung zitierte, schrieb der Jurist vom "Gipfel einer seit Monaten laufenden Kampagne gegen mich als Vorsitzenden", nachdem Irina Kummert am Mittwoch vom DFB-Präsidium zur neuen Vorsitzenden des Gremiums gewählt worden war.

Nach dem Tod des Bundestags-Vizepräsidenten Thomas Oppermann (SPD) im vergangenen Oktober war die Ethikkommission kommissarisch von Knobloch geleitet worden, der vor der Wahl am Mittwoch von seiner Berufung zum ordentlichen Vorsitzenden ausgegangen war. Kummerts Wahl zur neuen Chefin "und die Umstände dieser Wahl lassen für mich eine weitere Mitarbeit nicht zu", schrieb Knobloch weiter, der wie die weiteren Mitglieder Nikolaus Schneider und Birgit Galley am Mittwochabend zurückgetreten war.

Ethikkommission derzeit handlungsunfähig

Die Ethikkommission hatte in den vergangenen Wochen vor allem mit der Aufarbeitung des Machtkampfs an der DFB-Spitze um den zurückgetretenen Präsidenten Fritz Keller und Ex-Generalsekretär Friedrich Curtius zu tun. Sie ermittelte auch gegen Koch, der den DFB an der Seite von Profi-Vertreter Peter Peters bereits zum dritten Mal als Interimspräsident führt. Die Frauen-Initiative um Katja Kraus hatte sich an die Kommission gewandt, um einen Vorfall mit Koch bewerten zu lassen.