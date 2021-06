NBA: Clippers und Hawks vor Einzug in die Conference Finals

Die Los Angeles Clippers und die Atlanta Hawks stehen in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA vor dem Einzug in die Conference Finals.

Die Los Angeles Clippers und die Atlanta Hawks stehen in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA vor dem Einzug in die Conference Finals. Die Mannschaft aus Kalifornien gewann im Westen Spiel fünf bei den Utah Jazz mit 119:111 und liegt in der Best-of-seven-Serie nun genauso wie die Atlanta Hawks im Osten mit 3:2 in Führung. Atlanta setzte sich mit 109:106 gegen die Philadelphia 76ers durch.