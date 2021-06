EM 2021, DFB-Team: PK im Liveticker mit Emre Can und Matthias Ginter

Ginter: So bereite ich mich auf Ronaldo vor

Das DFB-Team ist nach der Auftaktpleite gegen Frankreich unter Druck. Was sagen Matthias Ginter und Emre Can zu den Schwachstellen im Team? Die PK zum Nachlesen.

Im Zentrum steht nach dem missglückten Start in die Europameisterschaft die Aufstellungsfrage: Sollte Joachim Löw weiter an der Dreierkette festhalten oder lieber Viererkette spielen lassen?

Wie sehen die Spieler die Aufstellungs-Fragen und wie ist die Stimmung im DFB-Team? Am Donnerstagmittag stellten sich Matthias Ginter und Emre Can den Fragen der Journalisten - und gaben interessante Einblicke in die Gefühlslage der Mannschaft. Die PK zum Nachlesen.