US Open am Pazifik: Martin Kaymer zum Auftakt als Frühstarter

Bei der US Open am Pazifik muss Deutschlands Topgolfer Martin Kaymer zum Auftakt früh aufstehen. Der Deutsche freut sich auf das Turnier.

Der 36-Jährige, der das Major 2014 gewonnen hatte und seitdem auf einen Toursieg wartet, geht am Donnerstagmorgen um 7.51 Uhr Ortszeit (16.51 Uhr MEZ) auf seine erste Runde, in einem Flight ehemaliger Champions mit Webb Simpson (Sieger 2012) und Gary Woodland (2019) auf den Kurs Torrey Pines South im kalifornischen La Jolla.

"Ich komme hier gut zurecht, ich freue mich auf die Woche", sagte Kaymer, der bereits am vergangenen Freitag angereist war, um den Jetlag hinter sich zu lassen. An Kaymers Seite wird auch wieder sein schottischer Stamm-Caddie Craig Connelly sein, der zuletzt bei Kaymers Turnierstart in Hamburg wegen der Corona-Einreiseproblematik nicht nach Deutschland fliegen durfte.