Sachsenring-GP ohne Zuschauer - ADAC-Chef Gerd Ennser rechnet ohne Einnahmen

Das Großevent, das 2011 beim Rekord am gesamten Wochenende 230.133 Fans anzog, findet diesmal ohne Zuschauer statt. Es sei aber "extrem wichtig, den Grand Prix in diesem Jahr zu haben", betonte Ennser. Beim Motorsport müsse der ADAC jedoch "auch die Wirtschaftlichkeit im Blick behalten".

Keine Zuschauer am Sachsenring

Dass anders als bei den Spielen der Fußball-EM in München keine Besucher kommen dürfen, liege an "technischen Gründen. In München gibt es Sitzplätze, die gekennzeichnet und beschränkt sind. Der Sachsenring hat allerdings keine festen Tribünen. Die zu installieren dauert mindestens acht Wochen", so Ennser.