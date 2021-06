NBA: Clippers siegen ohne Kawhi Leonard, Trae Young führt Hawks zum Sieg

Die Los Angeles Clippers haben sich in einer spannenden Partie bei den Utah Jazz durchgesetzt und den nächsten Schritt Richtung Conference-Finals gemacht. ( Alles zur NBA )

Paul George führte sein Team, das ohne Starspieler Kawhi Leonard auskommen musste, mit 37 Punkten und 16 Rebounds zum 119:111-Sieg. Unterstützung erhielt der Guard von Marcus Morris mit 25 Punkten und Reggie Jackson mit 22 Zählern. Für L.A. war es der dritte Erfolg in Serie.

Leonard fehlte den Clippers erstmals in der Postseason. Der 29-Jährige zog sich in Spiel vier eine Knieverletzung zu. "Das war das wichtigste Spiel unserer Saison", sagte George nach dem Spiel. "Vor allem, weil wir unseren besten Spieler nicht dabei hatten. Wir wussten, dass wir hier zusammen arbeiten müssen. Wir mussten uns steigern."

Los Angeles führt in der Serie mit 3:2. In der Nacht auf Samstag bekommt die Franchise die Chance, den Einzug in die nächste Runde perfekt zu machen.