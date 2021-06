EM 2021: Manuel Locatelli verzaubert Italien - der Held aus der Provinz

Bei der EM 2021 schießt sich Manuel Locatelli mit seinem Doppelpack gegen die Schweiz in die Herzen seiner Landsleute. Fast im Alleingang sorgte der Mann aus dem norditalienischen Lecco damit für die Qualifikation fürs Achtelfinale. ( Alle Spiele der EM 2021 im SPORT1 -Liveticker )

Auch im Stadio Olimpico feierte der Mittelfeldstar von Provinzklub US Sassuolo Calcio auf die für ihn typische Art: Mit den Fingern formte er ein "T"! Mit diesem T schickte er einen Liebesgruß an seine Verlobte Tessa.

"Ich denke in diesem Moment an meine Verlobte und meine Familie", beschrieb er seine Gefühle in diesen Augenblicken.