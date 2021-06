NFL: Derek Carr bekennt sich klar zu Las Vegas Raiders

Derek Carr will den Las Vegas Raiders die Treue halten © Imago

Er hat gesagt, was eigentlich selbstverständlich ist. Und dennoch hebt sich Derek Carr damit von vielen seiner Kollegen ab.

Und das obwohl er mit seinem Team seit 2014, als er von den Raiders gedraftet wurde, nur einmal in den Playoffs stand (2016) - und auch da gleich in der Wildcard-Round ausgeschieden war.

Carr mit beeindruckendem Bekenntnis

Was die Leistung seines Teams angeht, hätte der Quarterback also sicherlich weit mehr Gründe als seine drei Kollegen, seinen Abgang zu provozieren. (SERVICE: Ergebnisse und Spielplan der NFL)

Stattdessen aber gab er am Dienstag am Rande des Trainingcamps der Raiders ein beeindruckendes Bekenntnis ab. "Ich würde wahrscheinlich meine Karriere beenden, wenn ich für ein anderes Team spielen müsste", sagte Carr in seinem ersten öffentlichen Statement seit dem Ende der vergangenen Saison. (NEWS: Alles zur NFL)