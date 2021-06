NFL: Wie Aaron Rodgers' T-Shirt den Zoff mit den Packers anheizte

In nicht einmal drei Monaten startet die NFL in ihre neue Saison. Dass dann Aaron Rodgers noch das Trikot der Green Bay Packers tragen wird, erscheint immer unwahrscheinlicher.

Rodgers trägt T-Shirt mit brisanter Aufschrift

So trug er bei der am Dienstag ausgestrahlten Fragerunde vor dem Golf-Event "The Match" bei TNT ein T-Shirt mit der Aufschrift "I am offended" (deutsch: "Ich bin beleidigt").