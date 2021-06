Van Gundy und Brooks weg: Sechs NBA-Trainerposten frei

Stan Van Gundy ist nicht länger Trainer in New Orleans © AFP/GETTY/SID/MICHAEL REAVES

In der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA sind sechs Trainerposten frei. Am Mittwoch gaben die New Orleans Pelicans nach nur einem Jahr die Trennung von Stan Van Gundy bekannt, Scott Brooks erhält keinen neuen Vertrag bei den Washington Wizards.