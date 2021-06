Italien: Verratti gegen Schweiz erneut nicht im Kader

Italiens Mittelfeldchef Marco Verratti steht auch im zweiten Gruppenspiel am Mittwochabend gegen die Schweiz nicht im 23er-Kader der Squadra Azzurra.

Italiens Mittelfeldchef Marco Verratti steht auch im zweiten Gruppenspiel am Mittwochabend in Rom gegen die Schweiz nicht im 23er-Kader der Squadra Azzurra. Trainer Roberto Mancini hatte noch am Dienstag vor dem Abschlusstraining erklärt, dass er "ziemlich optimistisch" sei.